Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеду Юсуфи.

"В 16.30 местного времени (14.30 мск) при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа", — сказала она.

По ее словам, сразу же после происшествия связь с экипажем вертолета и альпинистами прервалась.

"Принято решение о направлении к месту аварии 2 вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками", — добавила она.