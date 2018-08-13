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Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
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Названы имена погибших в Таджикистане альпинистов 

ТВ Центр 2 часа назад
В результате жесткой посадки вертолета в горах Памира в Таджикистане погибли пять человек, в том числе трое россиян.
Имена погибших публикует Комитет по чрезвычайным ситуациям республики:
Барабанов Тимур (1986 г. р.), Абросимов Александр (1971 г. р.) Тараканов Руслан (1976 г. р.).
В то же время посольство России в Таджикистане в настоящий момент уточняет данные о погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 альпинистах из России, пишет ТАСС. По словам представителя посольства Олега Жукова, диппредставительство не располагает поименным списком погибших.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку накануне вечером при транспортировке альпинистов в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,5 тысячи метров. Всего на борту находились 15 альпинистов — 13 граждан России, один гражданин Белоруссии и один поданный Испании, а также три члена экипажа. Двое из них погибли.
Остальные в понедельник были спасены. По данным властей Таджикистана, пятеро альпинистов уже доставлены в больницу "Истиклол" в Душанбе. Они получили тяжелые травмы.
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