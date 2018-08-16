Ещё
Мужчина в Москве скончался после падения с дерева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Убийца" Цоя заговорил
"Убийца" Цоя заговорил

Мужчина в Москве скончался после падения с дерева 

Агентство «Москва» 21 час назад
Фото: depositphotos.com
Мужчина скончался в результате падения с дерева на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, 9 августа в столичную больницу доставили 30-летнего мужчину, жителя района Бибирево, с открытой черепно-мозговой травмой. «Как удалось выяснить оперативникам, данный гражданин у д. 16А на ул. Отрадная упал с дерева, а наряд „скорой помощи“ госпитализировал его в медучреждение. Несмотря на усилия врачей, поздним вечером 14 августа мужчина скончался», — пояснил источник агентства.
Тело доставили в морг. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели москвича.
Агентство «Москва»: последние новости
Водитель Porsche на юго-востоке Москвы в ходе дорожного конфликта выстрелил в таксиста и скрылся Движение поездов на зеленой ветке метро от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово» восстановлено Поезда в сторону центра на Таганско-Краснопресненской линии следуют с увеличенными интервалами
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на свадьбе разозлил украинцев1319
Панин развернул самолет из Крыма154
Украина нашла доказательства эскалации России263
«Убийца» Цоя заговорил8
Боец ВСУ выдал планы Киева54
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение