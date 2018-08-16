Мужчина в Москве скончался после падения с дерева

По его словам, 9 августа в столичную больницу доставили 30-летнего мужчину, жителя района Бибирево, с открытой черепно-мозговой травмой. «Как удалось выяснить оперативникам, данный гражданин у д. 16А на ул. Отрадная упал с дерева, а наряд „скорой помощи“ госпитализировал его в медучреждение. Несмотря на усилия врачей, поздним вечером 14 августа мужчина скончался», — пояснил источник агентства.

Тело доставили в морг. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели москвича.