Вандалы попытались разжечь мангал на Медном всаднике

В Петербурге задержали вандалов, установивших мангал на «Медного всадника»

Полиция задержала двух мужчин, забравшихся на памятник Петру I в Санкт-Петербурге , чтобы установить там мангал. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на "Медном всаднике", — говорится в сообщении. — 5 августа 2018 года в полицию в Адмиралтейском районе Петербурга поступило сообщение о том, что на скульптуру "Медный Всадник" забрались двое молодых людей. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет".

Отмечается, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правонарушителей обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.