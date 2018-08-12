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Вандалы попытались разжечь мангал на Медном всаднике
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В Петербурге задержали вандалов, установивших мангал на «Медного всадника» 

ТАСС 6 часов назад
Полиция задержала двух мужчин, забравшихся на памятник Петру I в Санкт-Петербурге, чтобы установить там мангал. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на "Медном всаднике", — говорится в сообщении. — 5 августа 2018 года в полицию в Адмиралтейском районе Петербурга поступило сообщение о том, что на скульптуру "Медный Всадник" забрались двое молодых людей. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет".
Отмечается, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Правонарушителей обязали выплатить штраф в размере 500 рублей.
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