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Во Франции обнаружили бомбу времён Второй мировой войны
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Во Франции обнаружили бомбу времён Второй мировой войны 

RT на русском 1 час назад
Фото: WIkipedia
Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.
«Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора — чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность», — рассказал глава департамента безопасности Филипп Лука.
Отмечается, что вес находки составляет 230 кг.
По данным телеканала, на время проведения мероприятий по обезвреживанию бомбы жители близлежащих домов были эвакуированы.
Ранее «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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