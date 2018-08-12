Во Франции обнаружили бомбу времён Второй мировой войны

Во французском Руане в ходе строительных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора — чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность», — рассказал глава департамента безопасности Филипп Лука.

Отмечается, что вес находки составляет 230 кг.

По данным телеканала, на время проведения мероприятий по обезвреживанию бомбы жители близлежащих домов были эвакуированы.