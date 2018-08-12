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Поезд с биотопливом сошел с рельсов в Румынии
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Поезд с биотопливом сошел с рельсов на мосту в Румынии 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Грузовой поезд, перевозивший биотопливо, сошел с рельсов в воскресенье в районе города Крайова румынского уезда Долж. Об этом информирует Национальная компания железных дорог Румынии.
"Поезд из 23 вагонов, перевозивший топливо, двигался по маршруту Слобозия — Куртичи. Локомотив и шесть вагонов поезда №80315, принадлежавший частной компании Grup Feroviar Romn, сошли с рельсов на виадуке Кырча", — сказано в сообщении.
По данным Генерального комиссариата полиции Румынии, инцидент обошелся без жертв. На месте аварии произошел разлив топлива.
В нацкомпании сообщили, что грузовой поезд рухнул с моста из-за ошибки машиниста.
"Машинист поезда, принадлежащего частной компании Grup Feroviar Romn, проигнорировал красный сигнал светофора на виадуке Кырча Состав выехал на железнодорожную линию, которая была закрыта на капитальный ремонт", — уточняется в сообщении.
Как информирует информационное агентство "Медиафакс" со ссылкой на пресс-секретаря Комиссариата полиции уезда Долж Космина Грэдинару, алкотестер показал алкогольное опьянение у машиниста — 0,72 мг/л в выдыхаемом воздухе. По данному факту было заведено уголовное дело, машинисту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, отметил Грэдинару.
Движение на железнодорожной ветке в районе Крайовы заблокировано. В частности, продолжить движение не смог пассажирский поезд, который направлялся в соседний уезд.
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