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Стрельба в Манчестере: есть пострадавшие
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В результате стрельбы в Манчестере пострадали десять человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: AFP © ANDREW YATES
В результате стрельбы в британском Манчестере пострадали десять человек. Об этом сообщает Sky News.
Пострадавшие госпитализированы.
«В настоящее время несколько человек находятся в больнице с различными ранениями, но, к счастью, большинство из них не представляет угрозы для жизни», — заявила начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули, назвав данный инцидент «опасным нападением».
По её словам, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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