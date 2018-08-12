Стрельба в Манчестере: есть пострадавшие

В результате стрельбы в Манчестере пострадали десять человек

В результате стрельбы в британском Манчестере пострадали десять человек. Об этом сообщает Sky News.

Ten in hospital after Manchester shooting https://t.co/ZJQPDSFv9h— Sky News (@SkyNews) August 12, 2018

Пострадавшие госпитализированы.

«В настоящее время несколько человек находятся в больнице с различными ранениями, но, к счастью, большинство из них не представляет угрозы для жизни», — заявила начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули, назвав данный инцидент «опасным нападением».

По её словам, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.