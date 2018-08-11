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Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
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Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи 

Рамблер 48 минут назад
Экстрасенс Зираддин Рзаев побывал в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве, где три сестры убили своего отца, сообщает РенТВ.
>> Семья сестер Хачатурян мешает их спасению
«Это очень плохая квартира, здесь живет зло. До сих пор оттуда идет холод. Здесь нет счастья, никогда не было между людьми гармонии. Это не квартира, это тюрьма…» — поделился своими ощущениями финалист шестого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов». Он считает, что одна из дочерей даже хотела сжечь квартиру, за дверью которой происходило много нехорошего.
Рзаев придерживается мнения, что убийство не было спланировано.
«Это был всплеск. Начала одна из девочек, схватилась за нож. Остальные ее поддержали…» — сказал он.
Отец сестер, оказавший им активное сопротивление, до последнего думал, что выживет. «Если бы он выжил, он бы их убил, это точно», — поделился Рзаев. Он считает, что про деспотичный и тяжелый характер отца сестры говорят правду. Но вместе с тем, они обманывают, обвиняя его в сексуальных домогательствах.
Мария, Ангелина и Крестина, проживавшие со своим отцом Михаилом Хачатуряном на северо-востоке Москвы, убили его 27 июля в своей квартире на Алтуфьевском шоссе. По их словам, они решились на убийство, потому что отец издевался над ними. По словам проживающей в Молдавии Ларисы Тодика, бабушки сестер Хачатурян, около десяти лет назад ее дочь Аурелия пыталась бежать от мужа вместе со всеми детьми, однако правоохранительные органы оказались на стороне деспота-мужа, который годами терроризировал своих близких.
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