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В Армении арестован брат экс-премьера
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В Армении суд арестовал брата экс-премьера 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Суд в Ереване арестовал брата бывшего премьера Армении Овика Абрамяна — Генриха Абрамяна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.
"Суд избрал в отношении Абрамяна арест в качестве меры пресечения", — сказала Оганджанян.
В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Генриху Абрамяну накануне было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В ведомстве уточнили, что оружие незаконно хранилось на территории бывшего механическо-ремонтного завода в селе Мхчян, оформленного на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащего экс-премьеру.
По версии следствия, брат бывшего главы правительства по предварительному сговору с Геворкяном хранил на территории предприятия семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов.
Ранее директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецен заявил журналистам, что следствие проверяет версию о возможном использовании обнаруженного оружия во время разгона акций протеста 1-2 марта 2008 года.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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