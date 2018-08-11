Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео

Огонь и паника: ЧП на борту известного лоукостера попало на видео

Все находящиеся на борту люди были эвакуированы при помощи надувного трапа из-за возгорания мобильного телефона.

Все пассажиры авиакомпании Ryanair были эвакуированы с самолета в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за загоревшегося на борту воздушного судна мобильного телефона. ЧП вызвало панику на борту.

Инцидент произошел еще 31 июля, но кадры эвакуации только сейчас появились в Интернете. Самолет должен был отправиться на остров Ибица на Балеарских островах и в момент инцидента собирался взлететь.