Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео

Все находящиеся на борту люди были эвакуированы при помощи надувного трапа из-за возгорания мобильного телефона.
Все пассажиры авиакомпании Ryanair были эвакуированы с самолета в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за загоревшегося на борту воздушного судна мобильного телефона. ЧП вызвало панику на борту.
Инцидент произошел еще 31 июля, но кадры эвакуации только сейчас появились в Интернете. Самолет должен был отправиться на остров Ибица на Балеарских островах и в момент инцидента собирался взлететь.
Мобильное устройство во время горения заряжалось от внешнего аккумулятора, после этого пассажиров согласно инструкции эвакуировали при помощи надувного трапа. Никто из людей не пострадал, пишет The Independent.