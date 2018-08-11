Кишечную палочку обнаружили в водоемах Хакасии

Хакасии выявили кишечную палочку. Нарушения обнаружили в карьерах Калининский и Ташебинский Усть‐Абаканского района и на пляже «Южный». Об этом сообщил 19RUS.INFO.

Там нашли единичные жизнеспособные яйца токсокар, широкого лентеца и аскарид. Все нарушения обнаружили в озере Горьком. Специалисты администрации Новороссийского сельсовета рекомендовали ввести запрет на купание в этом водоеме. Население уже проинформировали о небезопасном отдыхе.

Сейчас по данным мониторинга качества почвы и воды безопасными являются пляжи на озере Баланкуль в загородных лагерях «Орленок» и «Баланкуль» и городской пляж в Абакане . Также безопасны пляжи на озерах Шира (ИП Белавин С. Л., ФГБУ Детский санаторий «Озеро Шира», ОАО «Курорт Озеро Шира», «Лазурный берег», МУП поселок Жемчужный «Благоустройство», ИП Ашуркина Н. С., база отдыха «В гостях у сказки», ИП Бредихина О. С.), Беле (Большой плес, ИП Шевелев А. А., ГБУ РХ «СШАС „Ирбис“), Тус (ИП Шенкнехт К. К.). без опасений можно купаться и на пляжах на реке Енисей в районе МБОУ СОШ № 1, а также на „Гравийном карьере“ в Саяногорске