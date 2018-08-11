В Солсбери произошла новая трагедия

Один человек погиб при взрыве на заводе в Солсбери

В результате взрыва на заводе военного оборудования в британском городе Солсбери погиб один человек, еще один пострадал и находится в критическом состоянии, сообщает телеканал "360".

Уточняется, что в настоящее время пожар уже потушен.

"На месте работает служба скорой помощи. Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование для установки причины взрыва.