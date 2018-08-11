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В Солсбери произошла новая трагедия
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Один человек погиб при взрыве на заводе в Солсбери 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: РИА Новости
В результате взрыва на заводе военного оборудования в британском городе Солсбери погиб один человек, еще один пострадал и находится в критическом состоянии, сообщает телеканал "360".
Уточняется, что в настоящее время пожар уже потушен.
"На месте работает служба скорой помощи. Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование для установки причины взрыва.
На заводе производится оборудование для самолетов и кораблей ВС Великобритании, включая радарные системы. Также известно, что предприятие расположено в трех милях от британской химической лаборатории "Портон-Даун".
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Комментарии23  Ещё 34 источника 
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