При взрыве в Солсбери погиб человек

При взрыве на военном заводе в Солсбери погиб человек

В результате взрыва на заводе военного оборудования, который находится неподалеку от британского Солсбери, погиб человек. Об этом пишет The Independent

Отмечается, что предприятие находится вблизи британского Солсбери, где ранее произошли два инцидента с отравляющим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Завод находится примерно в пяти км от британской химлаборатории Портон-Даун.

Также, по данным газеты, еще один рабочий получил тяжелые травмы, его состояние оценивается как критическое.

После взрыва на заводе начался пожар, его тушением занимались шесть пожарных расчетов.

Причины инцидента в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв на территории завода компании Soprema.