Палестинцы погибли в стычках с израильскими военными

Двое палестинцев погибли в стычках с израильскими военными на границе сектора Газа

По меньшей мере двое палестинцев погибли, свыше 200 пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа. Об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

«Двое палестинцев погибли, в том числе сотрудник Минздрава, и 242 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа», — цитирует его РИА Новости.

В рамках начавшегося 30 марта в секторе «Марша возвращения» каждую пятницу палестинцы устраивают протестные выступления, которые нередко оборачиваются столкновениями и беспорядками.