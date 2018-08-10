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Палестинцы погибли в стычках с израильскими военными
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Двое палестинцев погибли в стычках с израильскими военными на границе сектора Газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере двое палестинцев погибли, свыше 200 пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа. Об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
«Двое палестинцев погибли, в том числе сотрудник Минздрава, и 242 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа», — цитирует его РИА Новости.
В рамках начавшегося 30 марта в секторе «Марша возвращения» каждую пятницу палестинцы устраивают протестные выступления, которые нередко оборачиваются столкновениями и беспорядками.
Ранее сообщалось, что представители израильской стороны и палестинского движения ХАМАС смогли заключить соглашение о перемирии на фоне интенсификации взаимных обстрелов на границе сектора Газа.
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