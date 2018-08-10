В Киеве у автовокзала произошла драка со стрельбой

Драка со стрельбой произошла в Киеве у автовокзала, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба полиции Киева на своем сайте.

Сообщается, что в пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. По вызову в кафе, расположенном возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе, выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала "скорая". Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно — стреляли из травматического оружия", — говорится в сообщении.

Полицейские осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски.