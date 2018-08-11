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«Баба Нина» разгромила молотком детскую площадку
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Агрессивная пенсионерка разгромила молотком детскую площадку 

Lenta.ru 1 час назад
В городе Шахты Ростовской области пенсионерка разрушила молотком детскую площадку. Погром, учиненный пенсионеркой, сняли на камеру возмущенные местные жители. Об этом сообщает информационный портал города Шахты kvu.su.
Героиня ролика, известная как «баба Нина», хаотично разбивает сооружения на детской площадке, параллельно попадая инструментом по пытающимся помешать ей соседям по дому. По словам пенсионерки, родители не следят за детьми во дворе, которые играют с ножом на площадке. Она утверждает, что один из детей автора видео «водил ножом» по внуку агрессивной пенсионерки. Сама« баба Нина» воспитывает двух внуков.
Как оказалось, площадка была построена усилиями энтузиастов.
«Мой муж работает у богатых людей, которые для своих деток сделали новую детскую площадку, а от старой остались красивые элементы в виде детских замков. Вот муж и принёс их на нашу улицу, установил для того, чтобы дети играли там, не бегали по всему району, а находились на глазах у родителей. Чтобы и у наших малышей было хоть что-то позитивное», — рассказала историю появления площадки Наталья.
Она добавила, что супруги никогда не запрещали пользоваться площадкой всем детям, живущим на улице.
Вскоре выяснились и истинные причины разрушения площадки. На освободившемся участке земли дочь «бабы Нины» стала парковать автомобиль. «Если бы соседка подошла к нам и сказала, что ей надо там ставить машину, мы бы решили этот вопрос мирным путём и перенесли бы детскую площадку», — сокрушается Наталья.
Ростовская полиция организовала проверку по факту размещенного в СМИ видеоролика, сообщали РИА Новости в ГУ МВД России по региону.
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