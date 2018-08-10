В Свердловской области обрушился пешеходный мост

В Свердловской области из-за ливня обрушился мост

Сильнейшие ливни, которые обрушились накануне на территорию Свердловской области , привели к тому, что в Кировграде смыло пешеходный мост.

В ночь на 10 августа поднялся уровень воды в реке Южная Шуралка: была разрушена часть дорожного полотна по улице Кировградская, обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова.

"Движение в частном секторе приостановлено. Ведутся восстановительные работы. Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", — передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.