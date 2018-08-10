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В Свердловской области обрушился пешеходный мост
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В Свердловской области из-за ливня обрушился мост 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Сильнейшие ливни, которые обрушились накануне на территорию Свердловской области, привели к тому, что в Кировграде смыло пешеходный мост.
В ночь на 10 августа поднялся уровень воды в реке Южная Шуралка: была разрушена часть дорожного полотна по улице Кировградская, обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова.
"Движение в частном секторе приостановлено. Ведутся восстановительные работы. Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", — передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.
В региональном МЧС сообщают, что пути объезда есть, и жизнеобеспечение населения не нарушено.
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