В Свердловской области обрушился пешеходный мост

Сильнейшие ливни, которые обрушились накануне на территорию Свердловской области, привели к тому, что в Кировграде смыло пешеходный мост.
В ночь на 10 августа поднялся уровень воды в реке Южная Шуралка: была разрушена часть дорожного полотна по улице Кировградская, обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова.
"Движение в частном секторе приостановлено. Ведутся восстановительные работы. Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", — передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.
В региональном МЧС сообщают, что пути объезда есть, и жизнеобеспечение населения не нарушено.