Все члены экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли

Все девять членов экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли

Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные власти.

В пятницу в горах префектуры Нагано разбился вертолет службы спасения соседней префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту. Рядом с обломками были обнаружены восемь человек. В субботу был обнаружен девятый член экипажа. В субботу врачи констатировали смерть всех членов экипажа.

Причиной аварии могли стать резко ухудшившееся погодные условия.

Ранее сообщалось, что вертолет вылетел в 9.15 (3.15 мск) из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. Сеанс связи с ним был запланирован на 10.45 (4.45 мск), однако вертолет на связь не вышел.