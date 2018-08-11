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Все члены экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли
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Все девять членов экипажа разбившегося в Японии вертолета погибли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / PHILIPPE LOPEZ
Все девять членов экипажа разбившегося в Японии спасательного вертолета погибли, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местные власти.
В пятницу в горах префектуры Нагано разбился вертолет службы спасения соседней префектуры Гумма с девятью членами экипажа на борту. Рядом с обломками были обнаружены восемь человек. В субботу был обнаружен девятый член экипажа. В субботу врачи констатировали смерть всех членов экипажа.
Причиной аварии могли стать резко ухудшившееся погодные условия.
Ранее сообщалось, что вертолет вылетел в 9.15 (3.15 мск) из города Маэбаси в Гумме для осмотра маршрутов восхождения в горах между префектурами Гумма и Нагано. Сеанс связи с ним был запланирован на 10.45 (4.45 мск), однако вертолет на связь не вышел.
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