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Россиянку нашли мертвой в отеле на Кипре
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Россиянку нашли мертвой на Кипре 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Кипре в одном из отелей города Пафос скончалась туристка из России. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на местную полицию.
Правоохранители рассказали газете, что 44-летнюю женщину нашли мертвой в ее гостиничном номере.
Россиянка отдыхала в Пафосе вместе с 19-летней дочерью. Вечером 9 августа женщина легла спать, но утром не проснулась.
В гостиницу вызвали скорую помощь, россиянку отвезли в местную больницу, но врачи смогли лишь зафиксировать ее смерть.
Медики проведут экспертизу, чтобы установить причину смерти туристки. О признаках насильственной смерти на ее теле не сообщается.
Накануне, 9 августа, сообщалось, что в одном из лесов Таиланда нашли мертвым жителя Салехарда. Тело погибшего провело в лесу около двух недель.
По версии полицейских, мужчина 1960 года рождения мог покончить с собой, однако его родственники в это не верят. СМИ сообщали, что его лодыжки были связаны, а на шее — завязана веревка. По словам местных жителей, на месте, где нашли тело, раньше жила пара бродяг — мужчина и женщина. В последний раз их видели там неделю назад.
Комментарии6  Ещё 15 источников 
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