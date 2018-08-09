В Йемене число жертв атаки на автобус увеличилось до 50 человек

Число погибших мирных жителей в йеменском городе Саада увеличилось до 50 человек, 77 получили ранения, сообщается в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК) в Twitter.

Ранее МККК сообщил, что по меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет погибли, 30 детей пострадали при обстреле автобуса в йеменском городе Саада. В то же время подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на принадлежащее повстанцам министерство здравоохранения Сане сообщил, что число погибших в результате ударов по автобусу, перевозившему детей в городе Саада, увеличилось до 47 человек, 77 человек получили ранения.

"Число жертв атаки сегодня утром в Йемене достигло 50 человек, 77 пострадали. Из них 30 погибших и 48 раненых прибыли в больницу Эт-Талх, которую мы поддерживаем. Большинство жертв были детьми. Ни один ребенок не должен платить цену войны, которую разжигают взрослые", — говорится в заявлении.

Телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что ракета принадлежала коалиции и была нацелена на пусковые установки повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в йеменской Сааде, запустивших в ночь со среды на четверг ракету по саудовскому городу Джизан

Ранее коалиция заявила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами по городу Джизан на юге королевства. Саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики сообщило, что один человек погиб, еще 11 получили ранения при падении фрагментов баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии.