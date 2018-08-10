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В Грузии туриста из России унесло в море
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Во время шторма в Грузии туриста из России унесло в море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Денис Асланов
В городе Поти у побережья Малтакви в море ищут мужчину, сообщает Sputnik Грузия.
О том, что молодой человек пропал в шторм, спасателям рассказала девушка, которую удалось вывести на берег.
Как уточнили Sputnik в Службе по управлению чрезвычайным ситуациям, оба туриста являются гражданами России.
Из-за шторма купание на побережье сейчас запрещено. Высота волн может достигать от 1,5 до 3 метров. На всех спасательных башнях установлены красные флаги. Спасатели призывают отдыхающих обращать внимание на запрещающие знаки, а также соблюдать правила безопасности.
В этом году в Грузии на Черном море и на крупных водоемах усилены меры безопасности, на побережье постоянно дежурят спасатели. В период с 1 июня по 1 августа в водоемах Грузии утонули 39 человек, спасти удалось 192.
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