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Глава карельского «Мемориала» вернулся в СИЗО
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Глава карельского «Мемориала» вернулся в СИЗО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев возвращен в СИЗО после проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил в четверг РИА Новости адвокат Виктор Ануфриев.
"Вчера он был переведен в СИЗО. По имеющейся информации, 13 числа его отправят в Петрозаводск по этапу", — сказал Ануфриев. Он пояснил, что результаты экспертизы пока не известны. "Обычно они (эксперты) берут 10 дней. Следователь мне позвонит и скажет, когда будут готовы", — добавил адвокат.
Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска в рамках дела о насильственных действиях сексуального характера. Петрозаводский городской суд санкционировал его арест 28 июня. Дмитриев был этапирован в СИЗО в Колпино 15 июля, после чего проходил психолого-психиатрическую экспертизу.
Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр.
В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.
По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.
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