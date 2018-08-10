Ещё
Агрессивный пассажир устроил дебош в самолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я вам устрою беспредел»: в Хабаровске агрессивного пассажира сняли с рейса за дебош в самолете 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Мужчина игнорировал просьбы бортпроводников и пытался вломиться в кабину пилотов, за что был доставлен в пункт полиции. Там он сломал скамейку в комнате для задержанных и оскорблял полицейских.
В Хабаровске сотрудники полиции сняли с рейса агрессивного пассажира, который устроил громкий скандал на борту авиалайнера.
Мужчина намеревался попасть в кабину пилотов. Сотрудники авиакомпании несколько раз просили пассажира соблюдать правила поведения, однако их просьбы остались не услышаны.
34-х летнего жителя Хабаровского края доставили в дежурную часть полиции. В участке мужчина продолжил вести себя неадекватно. Об этом «Звезде» рассказали в управлении МВД по региону.
«Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.
Мужчина был привлечен к административной ответственности. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
ТК «Звезда»: последние новости
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета В Генконсульстве РФ сообщили о задержании еще нескольких человек в США Связисты Центрального военного округа обеспечили видеоконференцсвязь во время армейских игр в Новосибирске
Комментарии12  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть6
Фрегат РФ два часа держал на прицеле подлодку США240
В НАСА рассказали о замеченном «инопланетянине»2
Маккейн отреагировал на санкции США против РФ90
Умер Дмитрий Брусникин158
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
02:36
Агрессивный пассажир устроил дебош в самолете
Происшествия
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Другое
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение