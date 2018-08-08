Темные аллеи: в столичном парке найден труп в чемодане

В парке на юго-западе Москвы найдено тело женщины в чемодане

СК устанавливает обстоятельства смерти женщины, тело которой было найдено расчлененным в чемодане. Страшную находку обнаружили в Воронцовском парке на юго-западе Москвы . Это не первое убийство в данном парке — в 2014 году там было совершено четыре нападения, в результате которых погибли двое мужчин.

Местные жители обнаружили у детской площадки Воронцовского парка Москвы расчлененный труп женщины, упакованный в чемодан. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ, — «Убийство». На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

«При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления по городу Москве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что следователи проводят извлечение трупа из чемодана. Специалисты ожидают прибытия медиков для установления деталей произошедшего.

Это не первое убийство, связанное с Воронцовским парком — четыре года назад там произошла серия преступлений. Так, 12 октября 2014 года на территории лесного массива парка мужчина нанес несколько ударов топором по голове 46-летнего москвича — прохожий скончался на месте. Затем убийца покинул территорию парка и совершил второе нападение — уже в районе улицы Миклухо-Маклая.

Жертвой второго преступления стал 22-летний молодой человек. Преступник ударил его в область шеи. Однако москвичу удалось сбежать — в медучреждении ему оказали первую помощь и тем самым спасли жизнь.

За месяц до этого, 15 сентября 2014 года, в Воронцовском парке произошло еще одно двойное нападение. 30-летний житель Тюменской области Фарух Эгамназаров напал на двоих мужчин, вставших на защиту своих девушек. По данным правоохранителей, Эгамназаров начал приставать к даме, после чего ее 23-летний супруг вступился за нее. В результате преступник выхватил нож и нанес несколько ударов молодому человеку.

После этого Эгамназаров направился к выходу из парка — там он встретил еще одну девушку и начал к ней приставать. Мимо проходил 18-летний прохожий, который заступился за молодую женщину.

«Нападавший нанес ему проникающее ранение в сердце, от которого молодой человек скончался», — заявили впоследствии в полиции.

Столичные силовики оперативно оцепили место преступления. Они собрали приметы убийцы от свидетелей и в скором времени задержали его. Что касается первого пострадавшего, то он был доставлен в больницу.

Дело Эгамназарова суд рассмотрел в 2015 году. Психиатрическая экспертиза института имени Сербского установила, что в момент совершения преступления мужчина был невменяемым. Было принято решение отправить его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Родственники погибшего 18-летнего юноши были возмущены решением суда — они требовали для убийцы длительный тюремный срок.

Отметим, что в соцсети «ВКонтакте» мужчина был подписан на сообщества, посвященные боевым искусствам. Образование, судя по его профилю, он получал в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина.

Фотографии на странице Эгамназарова говорят о том, что последние два года до совершения преступления он отдыхал в Дубае

Следователи не стали связывать сентябрьское и октябрьское убийства в Воронцовском парке.

«Между собой никак не связаны эти нападения. Тот человек был задержан моментально. Он находится под стражей. И ни о какой серийности не может идти речь», — заявили в 2014 году «Газете.Ru» в пресс-службе СК по Москве.

Небольшой Воронцовский парк, расположенный на юго-западе Москвы считается довольно спокойным местом, в отличие от своего соседа — Битцевского парка, где орудовал маньяк, лишивший жизни десятки москвичей.

Кроме того, убийства происходили и в расположенном рядом Тропаревском парке. Так, в 2006 году там были забиты молотком аспирантка и младенец, а в 2013 году найдена мертвой москвичка, которая выгуливала собаку.

Отметим, что в нескольких кварталах от Воронцовского расположен парк имени 50-летия Октября. В 2012 году там было произведено нападение на сотрудницу одного из московских информагентств. Девушку попытались ограбить трое преступников, а затем ударили ножом. Мужчин, напавших на журналистку, правоохранители задержали в этом же парке на следующую ночь — в то время, когда они попытались изнасиловать другую москвичку.