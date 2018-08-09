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ФБР подтвердило задержание еще нескольких россиян
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ФБР подтвердило задержание еще нескольких россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Еще несколько человек, заявляющих, что они граждане России, задержаны в США. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.
«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане России, эта информация сейчас проверяется», — сказал он.
Ранее дипмиссия получила уведомление о задержании пяти россиян в рамках расследования дела о крупном мошенничестве и отмывании денег. Ими оказались Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Генконсульство России направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным и сведения об их адвокатах.
В июле в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации.
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