ФБР подтвердило задержание еще нескольких россиян

Еще несколько человек, заявляющих, что они граждане России , задержаны в США . Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане России, эта информация сейчас проверяется», — сказал он.

Ранее дипмиссия получила уведомление о задержании пяти россиян в рамках расследования дела о крупном мошенничестве и отмывании денег. Ими оказались Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Генконсульство России направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным и сведения об их адвокатах.

В июле в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации.