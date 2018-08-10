В Челябинске вынужденно сел самолет

Самолет вынужденно сел в Челябинске из-за проблем с шасси

В аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Як-42, у которого при наборе высоты не сложилось шасси, сообщили в пятницу в ГУ МЧС региона.

— Самолет ЯК-42 вылетел из аэропорта "Баландино" в Уфу, однако при наборе высоты у него не сложились шасси, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. — Экипаж принял решение вернуться в аэропорт и в 20.40 по местному времени совершил посадку.

На борту находились только четверо членов экипажа, пассажиров не было. Посадка прошла в штатном режиме, отметили в МЧС региона.