Россиянин погиб в Таиланде при странных обстоятельствах

В лесу на северо-востоке Таиланда обнаружили тело россиянина

Россиянин погиб на северо-востоке Таиланда при невыясненных обстоятельствах. Как сообщил в четверг ТАСС консул РФ в Таиланде Владимир Пронин , тело мужчины было обнаружено в одном из лесов провинции Удонтхани.

По его словам, "в результате соответствующих проверок было установлено, что это российский гражданин Владимир Владимирович Фирсов , 1960 года рождения, из Салехарда ". "Были сделаны фотографии погибшего, по которым его родственники из Тюмени , коими являются сын и дочь, его опознали", — пояснил он.

Согласно информации таиландской полиции, тело мужчины пролежало в лесу чуть больше двух недель и было обнаружено 6 августа.