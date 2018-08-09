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Россиянин погиб в Таиланде при странных обстоятельствах
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В лесу на северо-востоке Таиланда обнаружили тело россиянина 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин погиб на северо-востоке Таиланда при невыясненных обстоятельствах. Как сообщил в четверг ТАСС консул РФ в Таиланде Владимир Пронин, тело мужчины было обнаружено в одном из лесов провинции Удонтхани.
По его словам, "в результате соответствующих проверок было установлено, что это российский гражданин Владимир Владимирович Фирсов, 1960 года рождения, из Салехарда". "Были сделаны фотографии погибшего, по которым его родственники из Тюмени, коими являются сын и дочь, его опознали", — пояснил он.
Согласно информации таиландской полиции, тело мужчины пролежало в лесу чуть больше двух недель и было обнаружено 6 августа.
"В настоящий момент консульский отдел посольства РФ в Таиланде занимается выяснением обстоятельств гибели россиянина, — отметил консул. — Тайцы проверяют версию самоубийства, но, по мнению родственников, на суицид это не похоже, поскольку [известно, что] у человека были большие планы".
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