Детский сад, где связывали детей, проверят

Прокуратура проверит детский сад в Астрахани, где якобы связывали детей пелёнками

Астраханской области прокуратура начала проверку детского сада после обращения родителей, заявивших о нарушениях в учреждении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

«По обращению родителя в прокуратуру организована проверка детского сада», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что также были переданы фотоматериалы.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в частном детском саду дети лежали в детских кроватках по двое, были «связаны пелёнками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину».