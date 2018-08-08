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Детский сад, где связывали детей, проверят
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Прокуратура проверит детский сад в Астрахани, где якобы связывали детей пелёнками 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Астраханской области прокуратура начала проверку детского сада после обращения родителей, заявивших о нарушениях в учреждении.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры региона.
«По обращению родителя в прокуратуру организована проверка детского сада», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что также были переданы фотоматериалы.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в частном детском саду дети лежали в детских кроватках по двое, были «связаны пелёнками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину».
Ранее «ВашГород.ру» сообщал, что Роспотребнадзор закрыл детский сад №2 в Новокузнецке из-за грубых нарушений.
RT на русском: последние новости
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