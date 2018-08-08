«Титушки» захватили здание университета в Киеве

Группа молодых людей произвела рейдерский захват одного из корпусов университета «Украина» в Киеве. Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

«Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе прямо в центре Киева произойти с нашим университетом, единственным инклюзивно-ориентироавнным вузом в стране», — отмечается в посте. Пресс-служба заведения назвала агрессоров «титушками» — так на Украине именуют молодых провокаторов и подстрекателей-наемников.

Как передают «Буквы», на место прибыла полиция. Стражи порядка ведут переговоры с захватчиками.

Директор Центра инклюзивных технологий обучения в университете «Украина» Юлия Ресенчук заявила в Facebook, что ворвавшихся в здание неизвестных было около 50. «Повалили на пол начальника безопасности, выгнали всех из здания, в том числе меня. Одна женщина закрылась в кабинете и долго боялась выходить, одной девушке стало плохо», — рассказала она.

Университет «Украина» работает с 1998 года и занимает третье место из ста негосударственных вузов страны.