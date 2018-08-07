Ещё
Детсад в Астрахани уличили в связывании детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский сад в Астрахани уличили в связывании детей пеленками 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Астраханский блогер Динар Хисамов рассказал в Facebook о ненадлежащем обращении с детьми в одном из местных детских садов. По его словам, няни запирали подопечных в одной комнате и связывали пеленками по двое. Об этом ему сообщила мама одной из воспитанниц учреждения.
Как отметил Хисамов, к родительнице обратилась подруга, знакомая которой устроилась на работу в этот сад. Зная, чей ребенок содержится в учреждении, она попросила его забрать, когда увидела, как няни обходятся с детьми.
«Она увидела в свой первый рабочий день такую картину: детей, которых приводили на так называемую "адаптацию", запирали в одной комнате. Воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности. (..) Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. "Валетом". Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна», — пояснила астраханка.
Как сообщает «Астрахань-24», прокуратура проведет проверку в детском саду. Мать, обратившаяся в надзорный орган, предоставила фото— и видеоматериалы с доказательством своих слов.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии125
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой280
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян147
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году682
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко115
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Кавказ
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение