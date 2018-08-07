Детсад в Астрахани уличили в связывании детей

Детский сад в Астрахани уличили в связывании детей пеленками

Астраханский блогер Динар Хисамов рассказал в Facebook о ненадлежащем обращении с детьми в одном из местных детских садов. По его словам, няни запирали подопечных в одной комнате и связывали пеленками по двое. Об этом ему сообщила мама одной из воспитанниц учреждения.

Как отметил Хисамов, к родительнице обратилась подруга, знакомая которой устроилась на работу в этот сад. Зная, чей ребенок содержится в учреждении, она попросила его забрать, когда увидела, как няни обходятся с детьми.

«Она увидела в свой первый рабочий день такую картину: детей, которых приводили на так называемую "адаптацию", запирали в одной комнате. Воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности. (..) Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. "Валетом". Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна», — пояснила астраханка.