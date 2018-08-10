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Тюремщики сдали начальство после скандала с пытками
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Тюремщики в Ярославле сдали начальство после скандала с пытками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ярославской исправительной колонии № 1, участвовавшие в избиении заключенного Евгения Макарова, дали показания против своего начальства. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает «Новая газета» со ссылкой на материалы дела.
По их словам, указание провести «воспитательную работу» с Макаровым дал тогдашний исполняющий обязанности начальника ИК-1 Дмитрий Николаев, а видеозапись, после публикации которой о случившемся стало широко известно, была сделана для проверки Николаевым «выполнения его указаний».
Позже видео передали в областное управление ФСИН, заявили арестованные сотрудники ИК. Из показаний следует, что Макаров считался в колонии «злостным нарушителем режима», который оскорблял сотрудников и курил в неположенных местах. Кроме того, он «писал всевозможные жалобы» в ярославское УФСИН, «в связи с чем было известно, что в управлении также были недовольны» его поведением.
7 августа сообщалось, что заключенного Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, поместили в штрафной изолятор за отказ мыть унитаз под видеозапись. Отмечается, что инцидент произошел в ИК-8, куда Макаров был переведен из ИК-1 после скандальной истории с пытками.
20 июля в прессе было опубликовано видео, на котором запечатлено, как сотрудники ярославской ИК-1 пытают заключенного Макарова. На кадрах было видно, как 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. После этого следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.
Как выяснилось, инцидент произошел летом прошлого года. Предполагаемой причиной пытки стало неуважительное отношение Макарова к одному из сотрудников учреждения.
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