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Решена судьба обвиняемых по теракту в петербургском метро
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Суд оставил в силе арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста четвертым обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", — говорится в решении суда.
Таким образом, Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов останутся под арестом до 3 октября.
Кроме них по делу проходят Аброр Азимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Мухамадюсуп Эрматов.
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.
Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.
Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, является постановочным.
Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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