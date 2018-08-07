Решена судьба обвиняемых по теракту в петербургском метро

Суд оставил в силе арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро

Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста четвертым обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга , жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.