СМИ «нашли» пилота пропавшего малайзийского Boeing

«Известия» сообщили , что в тайваньском госпитале обнаружили мужчину, который может оказаться пилотом лайнера Malaysia Airlines, исчезнувшего в 2014 году. Российское издание опубликовало эту информацию со ссылкой на сайт фейковых новостей World News Daily Report.

По данным газеты, мужчину по имени Захари Ахмад Шах нашли без сознания у реки Таншу и доставили в больницу.

Личность пилота якобы установили по отпечаткам пальцев. Мужчина страдает от амнезии и не смог ничего рассказать.

При этом издание The Star еще зимой 2016 года писало об этой новости и называло ее фейком. На World news daily report есть указание, что его материалы имеют сатирический характер, а их содержание является вымышленным. Сайт не несет ответственности за представленную на нем информацию, так как «все персонажи, представленные в статьях, даже основанных на реальных событиях, являются полностью вымышленными, и любое сходство между ними и любыми людьми (живыми или мертвыми) — это просто чудо».

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана. Самолет не найден до сих пор, однако время от времени появляются сообщения о нахождении его обломков.

В конце июля Малайзийская комиссия по расследованию исчезновения Boeing опубликовала свой итоговый отчет. В нем говорится, что причину катастрофы определить не удалось и не удастся, пока не будут найдены обломки самолета.