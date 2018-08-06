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Уборщики нашли гранату и сыграли ей в волейбол
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Уборщики нашли гранату и сыграли ей в волейбол 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: BVE Clearance Services
На острове Джерси в проливе Ла-Манш уборщики стали играть c найденной в мусоре гранатой. Об этом сообщает сайт inews.co.uk.
Старая граната попалась владельцу уборочной фирмы Джеймсу Оливеру (James Oliver) во время выполнения заказа по уборке частного дома. Он со смехом бросил ее своему сотруднику, тот поймал и кинул обратно. «Мы возили ее с собой весь день, несколько раз бросали ее друг другу», — рассказывает он.
Тревогу поднял почетный офицер полиции, с которым был знаком Оливер. «Я шутливо говорю ему, что у меня в фургоне, возможно, граната. Он поначалу думал, что это не всерьез», — говорит уборщик. Увидев гранату своими глазами, тот поставил вокруг фургона дорожные конусы, а затем вызвал полицию и взрывотехника.
Опасную находку доставили в удаленное место и уничтожили. «Это была французская граната времен Первой мировой войны, которую немцы использовали во Вторую мировую», — полагает взрывотехник. Она могла попасть на остров в 1940-е, когда Джерси был оккупирован Германией.
Владельцы дома, где лежала граната, утверждают, что не знали о ней. «Они думают, что ее кто-то подложил», — говорит Оливер. По его словам, сам он никогда не видел настоящих гранат, хотя при уборке ему много раз попадались странные вещи.
В январе сообщалось, что шестидесятилетний мужчина в Швеции скончался после взрыва гранаты, которую принял за игрушку.
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