В московском парке нашли чемодан с трупом 

В Воронцовском парке на Юго-Западе Москвы обнаружили расчленённое тело, уложенное в чемодан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.
По словам собеседников портала, находка была сделана неподалеку от одной из детских площадок.
Других деталей источники не привели. Установлена ли личность погибшего, не уточняется.
В Следственном комитете пообещали уточнить информацию о случившемся.
Воронцовский парк расположен на территории усадьбы Воронцово. Вход туда свободный, но в ночное время парк закрывается. В парке есть две детские площадки.