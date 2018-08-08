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В московском парке нашли чемодан с трупом
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В московском парке нашли чемодан с трупом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Воронцовском парке на Юго-Западе Москвы обнаружили расчленённое тело, уложенное в чемодан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.
По словам собеседников портала, находка была сделана неподалеку от одной из детских площадок.
Других деталей источники не привели. Установлена ли личность погибшего, не уточняется.
В Следственном комитете пообещали уточнить информацию о случившемся.
Воронцовский парк расположен на территории усадьбы Воронцово. Вход туда свободный, но в ночное время парк закрывается. В парке есть две детские площадки.
Комментарии  Ещё 20 источников 
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