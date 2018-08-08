В московском парке нашли чемодан с трупом

В Воронцовском парке на Юго-Западе Москвы обнаружили расчленённое тело, уложенное в чемодан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседников портала, находка была сделана неподалеку от одной из детских площадок.

Других деталей источники не привели. Установлена ли личность погибшего, не уточняется.

Воронцовский парк расположен на территории усадьбы Воронцово. Вход туда свободный, но в ночное время парк закрывается. В парке есть две детские площадки.