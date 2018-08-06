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Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
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Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО 

Рамблер 54 минуты назад
Убившие отца сестры Хачатурян шокированы условиями размещения в следственном изоляторе, сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
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По словам ее ответственного секретаря Ивана Мельникова, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина были помещены в разные камеры СИЗО №6 и шокированы этим.
«Им очень страшно находиться в таких условиях в одиночестве», — объяснил он.
Мельников рассказал, что сестры с детства привыкли быть все время вместе и сейчас находятся в шоке от того, что разлучены. Кроме того, он отметил, что девушки по-прежнему потрясены тем, что сделали, а также волнуются за себя, свою мать и других близких.
По словам секретаря столичной ОНК, Мария и Кристина Хачатурян были помещены в одиночные камеры, а Ангелина имеет двух соседок. Всем девушкам были обеспечены общие условия.
В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом, после чего были задержаны и заявили полицейским, что отец напал на них, употребив перед этим наркотики. В начале августа суд арестовал девушек в рамках возбужденного против них уголовного дела по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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