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В МЧС сообщили о причине взрыва в Тульской области
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В МЧС сообщили о причине взрыва в Тульской области 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/alexinchem
Причиной взрыва на Химическом комбинате в городе Алексин Тульской области могло стать повреждение установки в одном из цехов предприятия, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по региону.
Ранее стало известно о троих пострадавших в результате несчастного случая на линии по производству пороха.
На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета, однако открытого горения обнаружено не было.
«Технологический процесс на предприятии не нарушен. Угрозы населению и рабочим предприятия нет», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
По факту инцидента правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
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