Что известно об авиакатастрофе в швейцарских Альпах

Что известно об авиакатастрофе с участием Junkers JU 52 в швейцарских Альпах

Швейцарии при крушении самолёта Junkers JU 52, построенного в 1939 году, погибли 20 человек — 17 пассажиров и 3 члена экипажа. В субботу воздушное судно врезалось в склон горы Пиц Сегнас на высоте 2540 метров над уровнем моря. На следующий день полиция страны сообщила, что в катастрофе никто не выжил. По мнению следователей, выяснение обстоятельств инцидента может затянуться из-за отсутствия на борту чёрных ящиков. При этом незадолго до трагедии самолёт прошёл техосмотр.

В субботу, 4 августа, в швейцарских Альпах произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта времён Второй мировой войны марки Junkers JU 52 с регистрационным номером HB-HOT. В результате инцидента погибли 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции швейцарского кантона Граубюнден.

«В субботу днём на западном склоне горы Пиц Сегнас разбился самолёт. В результате погибли 11 мужчин и девять женщин в возрасте от 42 до 84 лет», — заявили в полиции.

По данным ведомства, речь идёт о восьми парах из швейцарских кантонов Цюрих , Тургау, Люцерн, Швиц, Цуг и Во, одной паре с сыном из федеральной земли Нижняя Австрия , а также трёх членах экипажа из кантонов Тургау и Цюрих.

Хронология событий

Самолёт вылетел из аэропорта Локарно в 16:10 по местному времени (17:10 мск) и следовал на аэродром, расположенный в муниципалитете Дюбендорф, где базируется компания JU-Air.

Полиция швейцарского города Кур в кантоне Граубюнден была проинформирована об авиакатастрофе в 16:57 (17:57 мск) 4 августа. В поисково-спасательной операции в общей сложности участвовали около 100 человек и пять вертолётов.

«При проведении полицейской операции были задействованы местная пожарная охрана, три частных вертолёта, два вертолёта Швейцарской воздушной спасательной службы (REGA), силы спасательной станции «Швейцарского Альпийского клуба» (SAC) из Флимса, швейцарские ВВС и медбригада Care Team Grischun», — заметили в полиции.

При этом прибывшие на место спасательные отряды заявили о «катастрофических последствиях» инцидента и констатировали, что в результате крушения выжить не удалось никому.

«Причина крушения расследуется федеральной прокуратурой в сотрудничестве с «Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и по расследованию причин аварий и инцидентов» (SUST), а также прокуратурой и полицией кантона Граубюнден», — пояснили в ведомстве.

Согласно данным полиции, самолёт разбился на высоте 2540 метров над уровнем моря на склоне горы Пиц Сегнас. При этом, учитывая почти вертикальную траекторию столкновения воздушного судна с землёй, полиция и глава Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и по расследованию причин аварий и инцидентов (SUST) Дэниэл Кнехт исключают возможность внешнего воздействия на самолёт.

Подчёркивается, что расследование инцидента будет сопровождаться сложностями и займёт много времени, поскольку JU 52 HB-HOT не имел чёрных ящиков.

Отметим, что следователи рассматривают возможность влияния жаркой погоды, установившейся на европейском континенте, на двигатели самолёта. Однако специалисты добавляют, что этот фактор не мог сыграть решающую роль при крушении.

Добавим, что в тот же день произошла ещё одна авиакатастрофа. Утром в субботу в швейцарском полукантоне Нидвальден разбился небольшой самолёт с четырьмя пассажирами на борту — двумя взрослыми и двумя детьми.

Как сообщили в полиции, самолёт следовал в сторону Франции , вылетев в 09:30 (10:30 мск) из аэропорта Кэгисвиль в полукантоне Обвальден.

JU-Air

Самолёт, имеющий неофициальное прозвище «Tante Ju» («Тётушка Ю» в переводе с немецкого. — RT), принадлежал Ассоциации друзей швейцарской воздушной армии (JU-Air) с 1981 года. Он проходил осмотр, при котором не было обнаружено никаких дефектов, в конце июня, после чего налетал около пяти часов. По данным немецких СМИ, потерпевший крушение самолёт был построен в 1939 году.

Отметим, что компания базируется в муниципалитете Дюбендорф, недалеко от Цюриха, и организует еженедельные обзорные полёты над Альпами, а также чартерные рейсы. Добавим, что всего в авиапарке JU-Air было три реконструированных «Юнкерса».

«Команда JU-Air скорбит о произошедшем и сопереживает вместе с близкими и друзьями погибших», — говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время JU-Air отменила все свои рейсы «до последующего уведомления».