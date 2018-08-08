Раскрыты причины покушения на Мадуро

Власти Венесуэлы установили, что участникам покушения на Мадуро предложили $50 млн

Организаторы покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 августа предложили его исполнителям $50 млн в качестве оплаты. Эта информация, полученная в ходе расследования, обнародована в эфире телеканала Telesur во вторник вечером (утро среды мск) в ходе выступления главы Боливарианской Республики.

"Были наняты 11 убийц, которые участвовали в беспорядках в 2014 и 2017 годах, — отмечается в видеоролике по материалам дела. — В качестве оплаты им было предложено $50 млн и размещение в США". По данным следствия, преступников учили "обращаться с дронами и взрывчаткой на ферме в муниципалитете Чинакота" в Колумбии с апреля по конец июня текущего года.

Кроме того, власти Венесуэлы намерены запросить экстрадицию организаторов покушения на Мадуро из США и Колумбии.

"Используя соглашения об экстрадиции, мы попросим выдать всех спонсоров, организаторов и исполнителей этого теракта, которые живут в штате Флорида на территории США или в Колумбии", — сказал Мадуро на встрече с пострадавшими при покушении сотрудниками силовых структур. Она транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Я верю, что [президент США Дональд] Трамп не позволит, чтобы на территории США готовилось массовое убийство гражданских и военных лидеров", — отметил глава государства. Он также заявил, что Венесуэла ждет "быстрого дипломатического ответа" от Вашингтона.

Как информировал Мадуро, власти Венесуэлы располагают доказательствами того, что организаторы покушения хотели осуществить его на 1,5 месяца раньше. "Фотографии и видеозаписи, найденные в телефонах и компьютерах, доказывают, что пойманные террористы наблюдали за подготовкой военного парада перед 24 июня, но отказались от идеи провести теракт в Карабобо, потому что не были готовы", — сказал глава государства. По его словам, преступники также рассматривали возможность осуществить теракт в день независимости Венесуэлы 5 июля, однако им не удалось это сделать "из-за проблем с ввозом беспилотников".

Покушение на Мадуро с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого в обращении к нации венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса , на тот момент руководившего Колумбией. Мадуро также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США. К настоящему времени шестеро подозреваемых в покушении были задержаны.