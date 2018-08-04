Пьяный русский посадил судно на мель в Швеции

В Швеции задержали российского капитана

Местные правоохранители подозревают гражданина РФ в управлении судном в пьяном виде.

Швеции задержан капитан сухохруза BBC Lagos, который является гражданином РФ. Мужчине грозит тюремное заключение за якобы управление судном в нетрезвом состоянии.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Южного региона полиции Фредрика Братта, у гражданина РФ в крови якобы было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. По словам представителя шведских правоохранительных органов, слушания по делу капитана сухогруза ожидаются не позднее 7 августа.