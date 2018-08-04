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В Швейцарии рухнул легкомоторный самолёт
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Рядом с имением Рахманинова рухнул самолёт 

News.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Легкомоторный самолёт потерпел крушение вблизи имения композитора Сергея Рахманинова. Инцидент произошёл в Швейцарии в полукантоне Нидвальден.
Самолёт упал утром на берегу Фирвальдштетского озера, в результате чего пострадало множество людей. Точное количество погибших пока не известно.
На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего, передаёт издание Blick.
Ранее News.ru писал, что самолёт МЧС, вылетевший из Красноярска к месту катастрофы вертолёта Ми-8, приземлился в аэропорту Игарки.
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