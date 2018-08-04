В Швейцарии рухнул легкомоторный самолёт

Рядом с имением Рахманинова рухнул самолёт

Легкомоторный самолёт потерпел крушение вблизи имения композитора Сергея Рахманинова . Инцидент произошёл в Швейцарии в полукантоне Нидвальден.

Самолёт упал утром на берегу Фирвальдштетского озера, в результате чего пострадало множество людей. Точное количество погибших пока не известно.

На данный момент специалисты выясняют причины произошедшего, передаёт издание Blick.