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Директора завода убили вместе с женой из-за ягод
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Безрассудное убийство директора завода удивило следствие
Безрассудное убийство директора завода удивило следствие

Директора завода убили вместе с женой из-за ягод 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье бывший директор Люблинского литейно-механического завода и его жена — 81-летний Владимир и 80-летняя Нинель Беловодские были убиты соседом из-за лотка черники, за который они не заплатили.
По подозрению в убийстве у себя в квартире был задержан 57-летний сосед пенсионеров, сообщает «МК».
Как пишет издание, тела супругов были обнаружены в середине июля во дворе их собственного дома в подмосковном поселке Белоомут. Их дочь забеспокоилась, когда родители перестали выходить на связь.
Дверь в итоге вскрыли в присутствии правоохранителей. На дачном столике стоял полный лоток с черникой. Во дворе была припаркована машина Беловодских.
Пропал лишь мобильный телефон хозяйки дома, все остальные вещи были на месте. Благодаря старому мобильнику, предназначенному для людей пенсионного возраста, следователи вышли на квартиру в доме по соседству, где со своей матерью проживал ранее судимый за побои инвалид III группы 57-летний Андрей. Он злоупотреблял алкоголем, а на жизнь сбором и продажей черники. По словам свидетелей, незадолго до убийства Андрей был на участке Беловодских и спрашивал их, когда они отдадут ему деньги.
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