Директора завода убили вместе с женой из-за ягод

Подмосковье бывший директор Люблинского литейно-механического завода и его жена — 81-летний Владимир и 80-летняя Нинель Беловодские были убиты соседом из-за лотка черники, за который они не заплатили.

По подозрению в убийстве у себя в квартире был задержан 57-летний сосед пенсионеров, сообщает «МК».

Как пишет издание, тела супругов были обнаружены в середине июля во дворе их собственного дома в подмосковном поселке Белоомут . Их дочь забеспокоилась, когда родители перестали выходить на связь.

Дверь в итоге вскрыли в присутствии правоохранителей. На дачном столике стоял полный лоток с черникой. Во дворе была припаркована машина Беловодских.

Пропал лишь мобильный телефон хозяйки дома, все остальные вещи были на месте. Благодаря старому мобильнику, предназначенному для людей пенсионного возраста, следователи вышли на квартиру в доме по соседству, где со своей матерью проживал ранее судимый за побои инвалид III группы 57-летний Андрей. Он злоупотреблял алкоголем, а на жизнь сбором и продажей черники. По словам свидетелей, незадолго до убийства Андрей был на участке Беловодских и спрашивал их, когда они отдадут ему деньги.