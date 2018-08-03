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Самолет с телами погибших в ЦАР вылетел в Москву
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Самолет с телами погибших в ЦАР журналистов вылетел в Москву 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Тела погибших в ЦАР российских журналистов отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву, сообщили РИА Новости в российском посольстве в ЦАР.
"Да, можем подтвердить, что тела отправлены в Москву. Самолет несколько минут назад взлетел", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прибытие в Москву ожидается в ночь на воскресенье 5-го августа.
Согласно расписанию на сайте международного аэропорта Банги, рейс Air France вылетел в 17.40 по местному времени (19.40 мск). Этот рейс следует до Парижа с посадкой в Камеруне. В аэропорт Шарль-де-Голь в Париже борт приземлится рано утром в субботу.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
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