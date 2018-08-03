Мать сестер Хачатурян рассказала о жизни с мужем-тираном

Мать сестер Хачатурян рассказала об угрозах мужа-тирана

Аурелия Дундук, мать троих убивших Михаила Хачатуряна сестер, в интервью рассказала подробности совместной жизни с мужем.

Женщина пояснила, что не жила вместе с дочерьми и мужем около трех лет, после того, как он выгнал ее из дома.

«Я поддерживала связь с девочками через их школьных подруг, через родственниц — Мишиных сестер. Они отвечали на мои звонки и смс. Я спрашивала, как дети, меня уверяли: «Все хорошо. Он их не обижает, хорошо к ним относится, балует даже. Учатся», — цитирует «Комсомольская правда» мать сестер Хачатурян.

По ее словам, племянник убитого Арсен следил за девочками постоянно. Дочери иногда виделись с матерью, однако не говорили про то, что отец издевается над ними

«Если бы они мне только сказали, что там творится, я бы что-нибудь придумала! Но дети меня берегли, не хотели расстраивать. А я и подумать не могла. Наоборот, была уверена, что все наладилось с моим уходом. Может, раньше я его раздражала, ну бывает же такое, что один человек другого не переносит. А меня нет, и все нормально», — рассказала Дундук.

Женщина отметила, что Хачатурян не приставал к дочерям, когда семья жила вместе.

«Нет, такого не было. Все мне доставалось. За его сестру, за маму, за Арсена… Все они много лет жили в той двушке вместе с нами. Кто что не так делал, он на меня срывался. Полотенце не так висит, прошла не так, чай не тот», — отметила она.

Впервые муж ударил Аурелию на семейном празднике. «Я в нарядном платье, хотела к маме пойти. А он при всех как даст мне по лицу вдруг и душит:

»Ты из этого дома больше никуда не выйдешь, поняла?». Все видели — сестры его, мама. После этого я не выходила на улицу лет пять», — вспоминает Дундук.

Впоследствии Хачатурян обвинял жену в изменах, когда она перестала рожать детей. Мужчина периодически избивал ее, а детей угрожал застрелить.

«У нас дома были пистолеты, винтовки. Он стрелял прямо в квартире, у нас все стены были в отверстиях от пуль. Сколько раз он угрожал убить нас всех: «Я вас в лес вывезу, грохну там и никто не найдет!». Он такой человек, такой характер. Таблетки успокоительные пил, не помогало», — рассказала женщина.

По словам Дундук, Хачатурян выгнал ее из дома, настояв на том, чтобы дочери жили с ним. Она предлагала детям сбежать вместе с ней, однако девочки отказались.

«Они меня успокоили: мама, уходи, наладишь жизнь и мы к тебе придем. Мне некуда было их забирать: ни денег, ни работы, ни квартиры. А он их любил, как мне казалось. Не трогал», — добавила женщина.

Накануне сестры Хачатурян были арестованы. Девушки признали вину в убийстве 57-летнего отца. По их словам, отец над ними издевался. Это подтвердили и соседи. При этом брат девушек, которого отец выгнал из дома в 16 лет, утверждает, что они безосновательно описывают отца как «тирана».