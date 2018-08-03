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Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео
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Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео 

Рамблер 26 минут назад
Telegram-канал Mash опубликовал запись с камеры наблюдения, на которую попала одна из дочерей Михаила Хачатуряна в момент убийства отца.
>> Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
По данным Mash, само преступление осталось за кадром, но на записи видна реакция девушки на происходящее — она закрывает лицо руками.
Вечером 27 июля в подъезде дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе в Москве, нашли тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.
СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их и якобы сам угрожал им ножом в день убийства. Сообщалось, что в его квартире нашли оружие и неизвестные таблетки.
Друзья мужчины и брат девушек опровергали эту информацию, заявляя, что Хачатурян занимался благотворительностью, любил и баловал своих дочерей, а также серьезно болел, поэтому не представлял для них никакой угрозы.
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