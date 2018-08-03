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Защита Улюкаева согласилась списать со счетов 130 млн рублей
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Защита Улюкаева согласилась исполнить приговор суда и списать с его счетов 130 млн рублей 

RT на русском 1 час назад
Защита бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева согласилась исполнить приговор суда и списать с его счетов 130 млн рублей штрафа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«От защиты Улюкаева поступило ходатайство об исполнении вступившего в законную силу приговора и постановления о взыскании штрафа», — заявила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
При этом она отметила, что суд пока не может удовлетворить ходатайство, так как дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда, и пока материалы не вернутся в первую инстанцию, исполнить приговор невозможно.
29 июня Замоскворецкий суд постановил взыскать с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с его счёта сумму штрафа, назначенного ему вместе с лишением свободы за взятку, которая составляет 130 миллионов рублей.
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