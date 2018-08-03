Чайка потребовал присмотреться к жалобам заключенных

Генеральный прокурор Юрий Чайка потребовал изучить жалобы заключенных на условия содержания и проверить материалы об отказе в возбуждении дел по таким обращениям.

«Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц», — сказал Чайка, выступая на коллегии ведомства, передает РИА «Новости».

По его словам, следователи и дознаватели, принявшие незаконные постановления, а также утвердившие это прокуроры, должны нести ответственность.

Чайка считает, что ситуация в учреждениях ФСИН требует немедленного вмешательства.

«Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно», — заявил он.