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Чайка потребовал присмотреться к жалобам заключенных
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Чайка потребовал присмотреться к жалобам заключенных 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Генеральный прокурор Юрий Чайка потребовал изучить жалобы заключенных на условия содержания и проверить материалы об отказе в возбуждении дел по таким обращениям.
«Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц», — сказал Чайка, выступая на коллегии ведомства, передает РИА «Новости».
По его словам, следователи и дознаватели, принявшие незаконные постановления, а также утвердившие это прокуроры, должны нести ответственность.
Чайка считает, что ситуация в учреждениях ФСИН требует немедленного вмешательства.
«Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно», — заявил он.
Напомним, проблема условий содержания заключенный стала актуальной после публикации в Сети видео об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК № 1 в Ярославле. Следователи возбудили уголовное дело, арестованы 12 подозреваемых.
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