Женщина легла в гроб ради религиозного ритуала и умерла

Южной Корее 47-летняя женщина погибла после ночи, которую она провела в гробу, пытаясь избавиться от невезения. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, сон в гробу является частью ритуального обряда, который знакомый женщины проводил в своем доме.

Yonhap отмечает, что женщина легла в гроб в 20:00 2 августа, но через два часа выбралась оттуда. Она пожаловалась, что ей трудно дышать, а затем все-таки вернулась в гроб по совету одного из участников ритуала.

Гроб открыли только на следующее утро. Судмедэксперты выяснили, что женщина скончалась около 06:30 утра 3 августа.

Вскрытие погибшей проведут 4 августа, после чего станет известна причина ее смерти. По версии правоохранителей, она могла скончаться от обезвоживания или теплового удара, оказавшись внутри воздухонепроницаемого гроба в жаркую ночь.

Полиция может предъявить обвинения двум другим участникам ритуала. По мнению правоохранителей, они небрежно отнеслись к его проведению.