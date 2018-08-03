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Американец потребовал убежища в РФ
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Американец приплыл на Чукотку и требует убежища 

News.ru 40 минут назад
Фото: flickr.com/Marco Nürnberger
Гражданина США задержали на Чукотке. Он приплыл с американского континента на лодке и требует политического убежища. Задержание произошло ещё 1 августа в селе Лаврентия. При этом мужчина рассказал следующую историю: он рыбачил на Аляске, но неожиданно решил отправиться в Китай, однако попал в РФ. Об этом сообщает InterFax.
Планируется доставить американца в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Есть вероятность психического расстройства, возможно, ему требуется лечение, в том числе медикаментозное. Также будут разыскиваться его близкие, которые его могли потерять.
МИД РФ в Камчатском крае отказалось от комментариев по этому вопросу.
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Комментарии4  Ещё 6 источников 
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