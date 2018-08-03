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Умер Zombie Boy
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Умер Zombie Boy 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: Instagram
Канадская модель Рик Дженест, больше известный как Zombie Boy, скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщает CBC.
По данным полиции, Дженест умер в Монреале 1 августа, но известно об этом стало только сейчас. Правоохранители считают, что он совершил самоубийство.
Zombie Boy получил всемирную известность после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. Певица в своем твиттере прокомментировала его смерть.
«Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, более чем опустошает. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и разрушить стигму, о которой мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга», — написала Леди Гага.
Дженест в 15 лет перенес операцию по удалению опухоли мозга, в 16 лет набил свою первую татуировку, а на следующий год ушел из дома. В течение последующих пяти лет он полностью покрыл свое тело татуировками.
Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим числом татуировок насекомых, а также как человек с самым большим числом татуировок, изображающих человеческие кости. Дженест был лицом коллекции Mugler и снялся в эпизоде боевика «47 ронинов».
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