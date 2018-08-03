Умер Zombie Boy

Канадская модель Рик Дженест , больше известный как Zombie Boy, скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщает CBC.

По данным полиции, Дженест умер в Монреале 1 августа, но известно об этом стало только сейчас. Правоохранители считают, что он совершил самоубийство.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB— Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.

Zombie Boy получил всемирную известность после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. Певица в своем твиттере прокомментировала его смерть.

«Самоубийство друга Рика Дженеста, Zombie Boy, более чем опустошает. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и разрушить стигму, о которой мы не можем говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга», — написала Леди Гага.

Дженест в 15 лет перенес операцию по удалению опухоли мозга, в 16 лет набил свою первую татуировку, а на следующий год ушел из дома. В течение последующих пяти лет он полностью покрыл свое тело татуировками.

Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим числом татуировок насекомых, а также как человек с самым большим числом татуировок, изображающих человеческие кости. Дженест был лицом коллекции Mugler и снялся в эпизоде боевика «47 ронинов».